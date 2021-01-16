Didem Soydan'a küfür eden takipçiye 2,5 yıl ceza!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlü model Didem Soydan, bir paylaşımının altına küfürlü ifade yazan takipçisinden şikayetçi oldu. Kimliği tespit edilen takipçi için 2,5 yıl hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunan Didem Soydan, bir takipçisinin kendisine küfürlü sözler söylediği belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi, Soydan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ünlü modele küfürlü mesaj atan kişinin kimliği belirlendi.

36 yaşındaki güzel model, takipçisinin kendisine 'Salata tabağı gibi olmuştur' diye yazdığı mesajın itibar zedeleyici olduğunu ifade ederek yaptığı şikayet üzerine kimliği belirlenen kullanıcının C.A. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan C.A., Didem Soydan'a böyle bir mesaj yazıp yazmadığını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken şikayet dosyası uzlaştırma avukatına gönderildi. Fakat Didem Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmeyeceğini belirterek uzlaşmadan çekildi.

Savcılık, tarafında başlatılan soruşturma kapsamında C.A., hakaret suçlamasıyla hakkında 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.