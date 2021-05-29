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Devrilen elektrik direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Manisa'da mahallesinde top oynayan 11 yaşındaki çocuk devrilen elektrik direğinin altında kaldı. Olayda çocuk hayatını kaybederken orada bulunan iş makinesinin sürücüsü ve çalışan iki kişi gözaltına alındı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:02
Devrilen elektrik direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Manisa’da bir çocuk top oynarken elektrik direğinin devrilmesi ile direğin altında kaldı. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

Olay Manisa’ya bağlı Alaşehir ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Dedekorkut Caddesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokakta top oynayan 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk, üzerine elektrik direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Özel bir şirket olan iş makinesinde bulunan direğin halatının kopması ile küçük çocuğun üzerine devrildiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti.

İş makinesini kullanan 56 yaşındaki E.T ve 42 yaşındaki M.K emniyet ekipleri tarafından sorgu için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 29.05.2021 11:02
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Anahtar Kelimeler:
ManisaElektrikdireği
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