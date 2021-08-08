Devleti aleni şekilde aşağılayan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest kaldı!

Esra Hankulu'nun ölü olarak bulunmasından sonra genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer alan Ümitcan Uygun, hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşinin tutuklanması sonrası ağabey Erol Uygun ise, sosyal medya hesaplarından tehditler savurmuş ve aynı zamanda da 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' paylaşımları yapmıştı. Yapılan şikayetler üzerinde gözaltına alınan Erol Uygun'da kardeşi gibi tutuklanmıştı.

Erol Uygun'un, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı mahkemeye sevk edildiği ve sevk edildiği mahkeme tarafından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Ankara adliyesinde görülen dava öncesi savcılık sorgusuna giren Erol Uygun'un 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve aynı zamanda da yurt dışına çıkış yasağı aldığı bildirildi.