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Devleti aleni şekilde aşağılayan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest kaldı!

Ümitcan Uygun’un tutuklanması sonrası yaptığı paylaşımlarla tehditler savuran ve Devleti de aleni bir şekilde aşağılayan ağabey Erol Uygun, tutuklanmıştı. Mahkemeye çıkarılan Erol Uygun'un adli kontrol şartıyla serbest kaldığı bildirildi.

08 Ağustos 2021 Pazar 15:19
Devleti aleni şekilde aşağılayan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, serbest kaldı!
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Esra Hankulu'nun ölü olarak bulunmasından sonra genç kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yer alan Ümitcan Uygun, hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kardeşinin tutuklanması sonrası ağabey Erol Uygun ise, sosyal medya hesaplarından tehditler savurmuş ve aynı zamanda da 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' paylaşımları yapmıştı. Yapılan şikayetler üzerinde gözaltına alınan Erol Uygun'da kardeşi gibi tutuklanmıştı.

Erol Uygun'un, sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı mahkemeye sevk edildiği ve sevk edildiği mahkeme tarafından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Ankara adliyesinde görülen dava öncesi savcılık sorgusuna giren Erol Uygun'un 1 ay boyunca konutu terk etmeme ve aynı zamanda da yurt dışına çıkış yasağı aldığı bildirildi.


Son Güncelleme: 08.08.2021 15:19
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Anahtar Kelimeler:
Serbest Birakma KararıErol Uygunümitcan Uygun
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