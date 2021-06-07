Devlet hazinesinden onay alamayan İstanbul Büyükşehir belediyesi metrobüs ihalesi düzenleyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 aydır izin beklediği metrobüs ihalesi ile ilgili harekete geçti. 7 aydır olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap alamadığı metrobüs ihalesi ve alımları ile ilgili adımlar atmaya başlayan İBB metrobüsleri kendi imkanları ile alacağını açıkladı.

İhale 6 Temmuz’da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinden İstanbul halkı için metrebüs alımı yapacağını ve bunun için gerekli tüm belgelerin ilgili bakanlığa verildiğini açıklamıştı. Geçen 7 aylık süre zarfında İBB’ye olumlu veya olumsuz herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek harekete geçti. 300 metrobüs için devlet hazinesinden destek isteyen İBB’nin teklifleri cevapsız kalınca İBB kendi imkanları ile metrobüs alımı yapacağını açıkladı.

Hazineden 7 aydır olumlu veya olumsuz haber alamayan İBB ihale yapma kararını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda 100 metrobüs ihalesi için 6 Temmuz 2021 tarihinde ihale düzenleneceği belirtildi.