İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Devlet hazinesinden onay alamayan İstanbul Büyükşehir belediyesi metrobüs ihalesi düzenleyecek!

7 ay önce devlet hazinesine 300 metrobüs için başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi alamadığı cevaplar sonrasında ihale düzenleyeceğini açıkladı. İhale tarihi veren İBB'nin ihalesinin tarihi de açıklananlar arasında yerini aldı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 22:52
Devlet hazinesinden onay alamayan İstanbul Büyükşehir belediyesi metrobüs ihalesi düzenleyecek!
Takip Et:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 aydır izin beklediği metrobüs ihalesi ile ilgili harekete geçti. 7 aydır olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap alamadığı metrobüs ihalesi ve alımları ile ilgili adımlar atmaya başlayan İBB metrobüsleri kendi imkanları ile alacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 ay önce Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinden İstanbul halkı için metrebüs alımı yapacağını ve bunun için gerekli tüm belgelerin ilgili bakanlığa verildiğini açıklamıştı. Geçen 7 aylık süre zarfında İBB’ye olumlu veya olumsuz herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek harekete geçti. 300 metrobüs için devlet hazinesinden destek isteyen İBB’nin teklifleri cevapsız kalınca İBB kendi imkanları ile metrobüs alımı yapacağını açıkladı.

İhale 6 Temmuz’da yapılacak

Hazineden 7 aydır olumlu veya olumsuz haber alamayan İBB ihale yapma kararını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda 100 metrobüs ihalesi için 6 Temmuz 2021 tarihinde ihale düzenleneceği belirtildi.

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 22:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ibb Metrobüs Alım Ihalesi YapacakHazineden Onay Alamayan Ibb Metrobüs Için Ihale Düzenleyecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.
İstanbul'da büyük yoğunluk! Cumartesi yasağının kalkması meydanları doldurdu.
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi
Sedat Peker yeni videosu ne zaman yayınlanacak? Sedat Peker 9. video yayın tarihi

Popüler Haberler

Kahve bayiliği veren firmalar 2021
Rüyada kuzu görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kuzu görmek rüyasının tabiri
Rüyada kabak görmek anlamı ve yorumu
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları nasıl? Uyanış Büyük Selçuklu izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Maraşlı dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Devlet destekli seracılık hibe desteği başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Kanal D 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Zaza karakteri kimdir? Hakan Ummak nereli, yaşı kaç?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın'ın yer aldığı diziler
Gebelikte bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Hamilelikte bebeğin kan grubu öğrenme zamanı
Masum 441.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Kanal 7
Alican Barlas kimdir, nerede doğmuştur? Alican Barlas evli mi? Alican Barlas kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Aytek Şayan doğum tarihi
Maraşlı dizisi Maraşlı (Burak Deniz) kimdir?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Gerçek adı nedir? Nizamettin Özkaya nereli, yaşı kaç?
Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için müjde
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.