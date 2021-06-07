Devlet hazinesinden onay alamayan İstanbul Büyükşehir belediyesi metrobüs ihalesi düzenleyecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 aydır izin beklediği metrobüs ihalesi ile ilgili harekete geçti. 7 aydır olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap alamadığı metrobüs ihalesi ve alımları ile ilgili adımlar atmaya başlayan İBB metrobüsleri kendi imkanları ile alacağını açıkladı.
İhale 6 Temmuz’da yapılacak
Hazineden 7 aydır olumlu veya olumsuz haber alamayan İBB ihale yapma kararını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda 100 metrobüs ihalesi için 6 Temmuz 2021 tarihinde ihale düzenleneceği belirtildi.
Son Güncelleme: 07.06.2021 22:52