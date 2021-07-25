Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne personel alım ilanı! Son başvuru tarihi 26 Temmuz!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesine kadrolu personel alımı yapıyor. Havalimanları müdürlüklerine alınacak olan personel alımlarında başvurular 9 Temmuz tarihinde başlatılırken son başvuru tarihinin 26 Temmuz (yarın) mesai saati bitime kadar devam edecek.

Başvuruların bitmesine sayılı saatler kalırken adaylar başvuru şartlarını ile birlikte alım yapılacak kadroları da araştırmaya başladılar. Peki, DHMİ hangi kadrolardan alım yapacak? DHMİ personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

DHMİ'nin bünyesine katılacak adaylardan lisans mezunu şartı aranırken başvuruların elektronik ortamlarda yapıldığı ve adayların bilgisayar destekli seçme sınavına yada yazılı sınava çağırılacak. Sınava çağırılacak olan adayların listesi ile sınav tarihleri DHMİ'nin resmi intenet sayfası üzerinden ilan edilecek.

Memur alımları başvurularının DHMİ kariyer kapısı adresi üzerinden gerçekleştirilirken genel başvuru şartlarının 657'ye tabi devlet memurlarına ilişkin hazırlanan kanunun 48. maddesinin olarak belirlendi. Başvurular elektronik olarak gerçekleştirilecek ve son başvuru 26 Temmuz Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecek.

DHMİ bünyesinde alım yapılacak kadrolar ise şöyle:

- Şınak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü'ne 2 kişi

- Sinop Havalimanı Müdürlüğü'ne 1 kişi

- Adıyaman Havalimanı Müdürlüğü'ne 1 kişi

- Muş Sultan Alparslan Havalimanı Müdürlüğü'ne 1 kişi

- Bingöl Havalimanı Müdürlüğü'ne 1 kişi

- Şanlıurfa-Gap Havalimanı Müdürlüğü'ne 1 kişi

- Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı Müdürlüğü'ne 3 kişi