Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 16 şehri birbirine bağlayan 660metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü açılmıştı.

1.142 metre uzunluğunda

Bugünde- Ergani-yoluve bağlantı yolları açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da bulundu.

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır ile Elazığ’ı birbirine bağlayan Ergani yolu üzerinde bulunan Devegeçidi Vadisinin geçilmesi için inşası gerçekleştirildi. 1.142 metre uzunluğunda olan köprü diğer bağlantı yolları ile beraber toplam uzunluğu 1.740 metre oldu.

Bu proje sayesinde Ergani-Elazığ yolu güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmasını bekleniyor. Aynı zamanda akaryakıt tasarrufu yapılarak kesintisiz bir ulaşım sağlanacak.