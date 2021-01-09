İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki Müren yorumu: Kötü bir rol modeldi!
Özdemir Erdoğan'dan çok tartışılacak Zeki...
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Son Dakika
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...

Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı

Diyarbakır-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak köprünün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:10
Devegeçidi Köprüsü hizmete açıldı
Takip Et:

Geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 16 şehri birbirine bağlayan 660metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü açılmıştı.

Bugünde Diyarbakır- Ergani-Elazığ yolu Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da bulundu.

1.142 metre uzunluğunda

Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır ile Elazığ’ı birbirine bağlayan Ergani yolu üzerinde bulunan Devegeçidi Vadisinin geçilmesi için inşası gerçekleştirildi. 1.142 metre uzunluğunda olan köprü diğer bağlantı yolları ile beraber toplam uzunluğu 1.740 metre oldu.

Bu proje sayesinde Ergani-Elazığ yolu güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanmasını bekleniyor. Aynı zamanda akaryakıt tasarrufu yapılarak kesintisiz bir ulaşım sağlanacak.



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanDiyarbakırDevegeçidi KöprüsüElazığ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Üsküdar'da başlayan kovalamaca Haliç Köprüsü'nde bitti
İstanbul'da hareketli dakikalar! Üsküdar'da başlayan kovalamaca Haliç Köprüsü'nde bitti
Endonezya'da radardan çıkan uçağın denize düştüğü açıklandı!
Endonezya'da radardan çıkan uçağın denize düştüğü açıklandı!
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Kabine Pazartesi toplanıyor! Gündem aşı ve okulların durumu
Araç kiralamada yeni dönem resmen başladı
Araç kiralamada yeni dönem resmen başladı
Elon Musk ‘Signal’ uygulamasını öneriyor! WhatsApp’ın yerini ‘Signal’ uygulaması mı alacak?
Elon Musk ‘Signal’ uygulamasını öneriyor! WhatsApp’ın yerini ‘Signal’ uygulaması mı alacak?
Demir sopayla dövdükleri adamı yola atarken polise yakalandılar
Demir sopayla dövdükleri adamı yola atarken polise yakalandılar

Popüler Haberler

işkur için profil oluşturma işlemi nasıl yapılmaktadır?
Pasif gelir nedir, nasıl yapılır? 2021 Pasif gelir elde etme yöntemleri
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Cezaevinde bulunanların yakınlarına ve çocuklarına maddi yardım
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Türkiye şehirleri plaka başlangıçları ve il telefon kod numaraları
2021 EGM ve PA bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları nedir?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?
Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Orange is the New Black 7. sezon ne zaman başlayacak? Fragman yayınlandı
TRT1 Zinde Kal Sunucusu Diyetisyen kimdir? Sıla Saraç hakkında bilgiler
Akbank Müşteri Hizmetleri Numarasına Hızlı ve Direk Bağlanma
KYK Borçları silinecek mi? KYK borçları son gelişmeleri
Sekine duası neden okunur? Sekine duası fazileti ve anlamı
Tc kimlik kartım kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kimlik kayıp durumunda yapılması gerekenler nelerdir?
Emanet dizisinin Zuhal'i Hilal Yıldız'ın hayat hikayesi!
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay kaç yaşında? nerelidir?
Bankalardan kredi alınmadığında nereden kredi alınabilir?
Bordo bereli askerlerin görevleri nelerdir? Nasıl bordo bereli asker olunur?
Evlilik sebebiyle işten ayrılan kişiler tazminat alabilir mi? Tazminat almak için başvurulması gereken yerler ve işlemler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.