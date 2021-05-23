DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken 'deve kuşu' paylaşımı! 'Orada kimse var mı?'

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve daha sonrasında AK Parti’den ayrılarak DEVA Partisi’ni kurarak seçimlere hazırlanan Ali Babacan’ın Sedat Peker ile ilgili paylaşımları ile merak edilmeye başlandı. Yetkililerin ne zaman hareket edeceğini soran Ali Babacan’ın deve kuşlu paylaşımı araştırılıyor.

Sedat Peker’in videoları sonrasında açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Sedat Peker’in yayınlanan 7. Videosu sonrasında ülke gündemi değişirken Ali Babacan ‘7. Bölüm yayınlandı. Kimse var mı?’ sorusunu yöneltti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘Yeni iddia ve ithamlar var. Yetkililer ne zaman harekete geçecek? İlgililer neden halen sessiz?’ sorularını yöneltti.