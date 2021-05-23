İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken 'deve kuşu' paylaşımı! 'Orada kimse var mı?'

Sedat Peker'in 7. Bölümü yayınlaması sonrasında ülke gündemi Sedat Peker ve iddialarına kilitlenirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan deve kuşlu paylaşım yapıldı. Paylaşım sonrasında açıklamalarda bulunan Ali Babacan 'orada kimse var mı?' sorusunu hükümete yöneltti.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:52
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken 'deve kuşu' paylaşımı! 'Orada kimse var mı?'
Takip Et:

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan ve daha sonrasında AK Parti’den ayrılarak DEVA Partisi’ni kurarak seçimlere hazırlanan Ali Babacan’ın Sedat Peker ile ilgili paylaşımları ile merak edilmeye başlandı. Yetkililerin ne zaman hareket edeceğini soran Ali Babacan’ın deve kuşlu paylaşımı araştırılıyor.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Sedat Peker’in videoları sonrasında açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Sedat Peker’in yayınlanan 7. Videosu sonrasında ülke gündemi değişirken Ali Babacan ‘7. Bölüm yayınlandı. Kimse var mı?’ sorusunu yöneltti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ‘Yeni iddia ve ithamlar var. Yetkililer ne zaman harekete geçecek? İlgililer neden halen sessiz?’ sorularını yöneltti.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Deva Partisi Genel Başkanı Ali BabacanAli Babacan Sedat PekerAli Babacan Deve Kuşu Paylaşımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala'nın yer aldığı diziler
Çukur dizisinde Cennet karakterini Aylin Engör canlandırıyor
Maraşlı dizisinin çekildiği yer neresi? Maraşlı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi İlhan’ı kim canlandırıyor? Cemil Büyükdöğerli'nin biyografisi
Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katılan Osman Sonant kimdir? Andreas karakteri kimdir?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı diziler
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı!
Yasak Elma dizisindeki Selin karakteri kimdir? Aylin Veziroğlu nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil doğum tarihi
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Mayıs 2021
Rüyada böcek öldürme görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme görmenin anlamı
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
E-nabız şifresi nasıl değiştirilir? E-nabız e-devlet şifresi olmadan giriş yapılır mı?
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
24 Mayıs 2021 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Yasak Elma dizisi Akın karakteri kimdir? Mertkan Arat'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı
Yasak Elma dizisi Lila kimdir? Buçe Buse Kahraman nerelidir?
Yasak Elma dizisi Feride (Gülenay Kalkan) kimdir?
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.