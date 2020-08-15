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DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
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DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sahaya inme hazırlığı yapıyor. Babacan'ın Eylül ayında esnaf ziyaretleri düzenlemeye başlayacağı belirtiliyor.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 05:25
DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Genel Başkan Ali Babacan’ın Eylül ayından itibaren sahaya inmeyi planladığı öğrenildi.


Deva Partisi’nin kuruluşundan bu yana 5 ay geçti. Haziran ayının sonuyla birlikte partide ilk ilk başkanları atanırken, DEVA yönetimi geçtiğimiz iki ay boyunca 62 il başkanlığına yeni görevlendirmeler yaptı. Ağustos ayı sonuyla 81 il atamasının tamamlanıp Babacan’ın kongre ile il binası açılışlarını yapmak için Eylül ayında sahaya inmesi hedefleniyor.

Babacan daha fazla sahada olacak

Babacan’ın bazı parti il binası açılışları ile kongrelere katılması bekleniyor. 7 bölgede 7 ilde yapılacak açılışlarla kongrelerde konuşmalar yapacak Babacan’ın sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapıp esnaf ziyaretleri gerçekleştirmesi planlanıyor. Parti yöneticilerinin salgın sürecindeki seyirde büyük bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Babacan’ın daha fazla sahada olacağı ifade ediliyor.

Açılış için Diyarbakır seçildi iddiası

Babacan’ın ilk olarak katılacağı açılış veya il kongresi için planlama yapıldığı belirtiliyor. Örgütlenme çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması beklendiğinden ilk programın Diyarbakır olacağı üzerinde duruluyor.



Son Güncelleme: 15.08.2020 05:25
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Anahtar Kelimeler:
Ali BabacanDEVA Partisi
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