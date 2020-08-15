DEVA lideri Ali Babacan sahaya inmeye hazırlanıyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Genel Başkan Ali Babacan’ın Eylül ayından itibaren sahaya inmeyi planladığı öğrenildi.
Babacan daha fazla sahada olacak
Babacan’ın bazı parti il binası açılışları ile kongrelere katılması bekleniyor. 7 bölgede 7 ilde yapılacak açılışlarla kongrelerde konuşmalar yapacak Babacan’ın sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapıp esnaf ziyaretleri gerçekleştirmesi planlanıyor. Parti yöneticilerinin salgın sürecindeki seyirde büyük bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Babacan’ın daha fazla sahada olacağı ifade ediliyor.
Açılış için Diyarbakır seçildi iddiası
Babacan’ın ilk olarak katılacağı açılış veya il kongresi için planlama yapıldığı belirtiliyor. Örgütlenme çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması beklendiğinden ilk programın Diyarbakır olacağı üzerinde duruluyor.