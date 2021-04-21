Derya Yanık kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli?

Derya Yanık kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yaşanan değişiklikten sonra’nın kim olduğu merak edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınaatanırken yapılan değişiklerden sonra Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin atanırken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yerine ise Mehmet Muş atanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık atandı. Derya Yanık’ın Bakanlığa atanmasından sonra Derya Yanık’ın kim olduğu merak edildi.

1972 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğan Derya Yanık, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1996 yılında İstanbul Barosu’na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamlayan Derya Yanık, aynı tarihten itibaren serbest avukat olarak çalışmaya devam etmektedir. AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmış olan Derya Yanık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulunmuştur. 75 kişilik yeni MKYK üyeleri arasında bulunan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanmıştır.