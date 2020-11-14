Depremzedelere ait battaniyeleri satılığa çıkardılar!

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bazı vatandaşlar tarafından gelen ihbarlar üzerine Basmane'de operasyon düzenledi. Yapılan baskında boş bir arazide AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) logolu battaniyelerin satışının yapıldığı tespit edildi. Yapılan baskında, İzmirli depremzeler için temin edilen battaniyelerin satmaya çalışan seyyar satıcılar suçüstü yakalandılar. Seyyar satıcılar hakkında işlem yapılarak satılmaya çalışılan AFAD logolu battaniyeler toplatıldı.

“Deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız”

Yaşanan bu olay ile ilgili Konak Belediye Başkanı Abdül Batur,Çadır alanda olması gereken battaniyelerin Bamane semtinde satışı yapılırken suç üst yapılması üzerine bu tarz hareketlerde bulunan vicdansız insanlara göz açtırmayacaklarını belirtirken dayanışma ve yardımlaşmaya en ihtiyaç duyulan bu zamanlarda evini kaybeden insanlara karşı yapılan bu tarz hareketlere izin vermeyeceklerini ve denetimlerin arttırılacağını söyledi.

