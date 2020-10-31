Depremin merkez üssü havadan görüntülendi:

İzmir’de dün meydana gelen merkez üssü Seferihisar olan 6.6 şiddetindeki depremde denizin taşması sonucunda deniz kenarına yakın bir çok ev işyerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkânları ile suları boşaltmaya çalışırken belediye suyun tahliye edilmesine yardım etti.

SIĞACIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Seferihisar’ın önemli turistik bölgesi olan Sıgacık’ta ise birçok işyerinin masa ve sandalyeleri savrularak denize gitti.

Denizde bulunan birçok teknenin halatları koparak tekneler yan yatarken birçok aracın denize düştüğü kaydedildi.

Deprem sonucun drone ile havan görüntülenen bölgede büyük hasar görüntülendi.

VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Bölgedeki iş yeri sahiplerinden 68 yaşındaki Deniz Tufan ise o korku dolu anları anlatırken denizin biranda taştığını ne olduğunu anlamadıklarını söyledi. Bir anda denizde su kalmadığını taşan denizin bölgede ne var ne yok ise sürüyerek alıp denize gittiğini söyledi. O zamanda deniz kenarında bulunan Tufan bir anda denizin boşaldığını patlamış su borusu gibi tüm sokakların su dolduğunu söyledi.

Sabaha kadar dışarıda kaldıklarını söyleyen vatandaşlar teknelerin hepsinin halatlarının koptuğunu yan yattıklarını ve savrulduklarını anlattı.

