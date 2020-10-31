Depremin bilançosu ağırlaşıyor! İzmir'de can kaybı 39'a yükseldi

Dün saat:14.50 sularında meydana gelen ve merkez üssü seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında seferihisar ve bayraklı ilçelerinde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Zamanla yarışan ekipler yıkılan binalarda titizlik ile çalışıp, yaralıları kurtarmaya çalışıyor.

CAN KAYBI 39, YARALI 855'E YÜKSELDİ

Öte yandan yetkili kurum AFAD son dakika olarak yaptığı açıklamada şu ana kadar deprem sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısının 39'a yaralı kişi sayısının ise 855'e yükseldiğini duyurdu.

Bölgede bulunan arama kurtarma kurtarma ekiplerinin yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor.

Bölgeden yapılan açıklamaya göre devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden yaklaşık 4.000 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirildiği belirtildi.

AFAD yapmış olduğu açıklamada bu akşam saat:22.14 itibariyle bölgede 4 şiddetinin üzeriden 40 deprem meydana geldiğini, artçılar ile bu sayının 658 olduğunu duyurdu.