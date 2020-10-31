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Depremin bilançosu ağırlaşıyor! İzmir'de can kaybı 39'a yükseldi

Dün İzmir'de meydana gelen merkez üssü Seferihisar olan deprem faciasında bilanço ağırlaşıyor. AFAD son yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini duyurdu.

31 Ekim 2020 Cumartesi 23:37
Depremin bilançosu ağırlaşıyor! İzmir'de can kaybı 39'a yükseldi
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Dün saat:14.50 sularında meydana gelen ve merkez üssü seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde ki deprem sonrasında seferihisar ve bayraklı ilçelerinde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 

Zamanla yarışan ekipler yıkılan binalarda titizlik ile çalışıp, yaralıları kurtarmaya çalışıyor.

CAN KAYBI 39, YARALI 855'E YÜKSELDİ

Öte yandan yetkili kurum AFAD son dakika olarak yaptığı açıklamada şu ana kadar deprem sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısının 39'a yaralı kişi sayısının ise 855'e  yükseldiğini duyurdu.


Bölgede bulunan arama kurtarma kurtarma ekiplerinin yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor.

Bölgeden yapılan açıklamaya göre devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden yaklaşık 4.000 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 475 araç görevlendirildiği belirtildi.

AFAD yapmış olduğu açıklamada bu akşam saat:22.14 itibariyle bölgede 4 şiddetinin üzeriden 40 deprem meydana geldiğini, artçılar ile bu sayının 658 olduğunu duyurdu.

 

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 23:37
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Afadİzmir DepremiIzmir Depremi Can Kayıpları
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