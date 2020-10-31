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Depremden yaklaşık 23 saat sonra bir çocuk enkazdan çıkarıldı

Merkez üssü İzmir Seferihisar olan dün 14.51 sularında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen ilçelerden olan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmaları tesit ederken aradan geçen 24 saat sonrasında enkaz altında oldukları ve sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan ilk olarak 6 yaşındaki çocukları sağ sağlım kurtarıldı.ardından 5 kişilik ailenin 4'dünün sağ sağlım kurtarıldığı haberi geldi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 15:58
Depremden yaklaşık 23 saat sonra bir çocuk enkazdan çıkarıldı
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Merkez üssü İzmir Seferihisar olan dün 14.51 sularında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaza dönen ilçelerden olan Bayraklı ilçesindeki Doğanlar apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmaları tespit ederken aradan geçen 24 saat sonrasında enkaz altında oldukları ve sağ oldukları tespit edilen Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan ilk olarak 6 yaşındaki çocukları sağ sağlım kurtarıldı.


6 yaşında olan Umut'un enkaz altından yaklaşık 23 saat sonra alkışlar eşliğinde kurtarıldı. Minik çocuğun sağ sağlım kurtarılması herkese umut oldu.Umut2un ailesi için kurtarma çalışmaları sürerken yakınlarından haber almak ışık bekleyen bir çok kişiye Umut gerçekten umut oldu. 

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Baba Oğuz Perinçek'in gerçekleştirilen tüm arama çalışmalarında ekiplere yer göstermesiyle eşi Seher Perinçek ve 4 çocuğundan Umut’tan sonra 3 çocuğu da  23 saat sonra çıkarıldı.

Baba Oğuz Perinçek deprem sonrasında iş yerinden enkaz bölgesine hemen gelerek eşi ve çocuklarıyla temasta olduğunu ekiplere haber verdi enkazdaki bir eşya veya materyalden dairenin yerini göstereceğini belirterek arama kurtarma çalışmalarına kendisi katılarak ekiplere yol gösterdi.



Son Güncelleme: 31.10.2020 15:58
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Anahtar Kelimeler:
IzmirEnkaz
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