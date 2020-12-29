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Deprem istismarcısı çete çökeltildi!

Ülkemizde yaşanan depremleri kullanarak insanlardan para toplayan Samsun merkezli bir çete çökeltildi. Çete üyelerinin iş adamlarını arayıp depremde mağdur olan insanlar adına para topladıkları belirlendi.

29 Aralık 2020 Salı 15:15
Deprem istismarcısı çete çökeltildi!
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Ülkemizde özellikle son zamanda meydana gelen İzmir ve Elazığ depremlerini kullanarak istismar eden bir çete Samsun merkezli operasyon ile yakayı ele verdi.

İhbar üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendilerini farklı ünvanlar kullanarak tanıtan, depremde mağdur olan insanlar adına ve SMA hastası çocukların ailelerine yardım edecekleri gibi bahaneler kullanarak iş adamlarından para toplayan çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Çete üyelerini takip eden ekipler, üyelerin tek tek tüm kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskınlarda çete üyesi 11 kişi gözlatına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

ÇETE LİDERİ: BİZE İNANIP, BAŞIMIZI SIKINTIYA SOKMAYIN

Ekipler tarafından yakalanan çete üyelerinin şimdiye kadar 16 iş adamından farklı miktarlarda toplam 110 bin liralık para topladığı tespit edildi. Ayrıca yakalanan çete lideri Cengiz A.isimli şahsın bir çok şuçtan arandığı ve daha önceden hakkında kesinleşmiş 11.5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Samsun'a getirilen çete üyeleri, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çete lideri Cengiz A., polis eşliğinde adliyeye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'İş adamlarına sesleniyorum. Kimseye inanıp da böyle para göndermeyin. Sonra bizim de başımızı yakıyorsunuz' ifadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 29.12.2020 15:15
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Anahtar Kelimeler:
Deprem IstismarÇete
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