Denizli'de zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 kişinin vefat ettiği belirtilirken 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Denizli – Antalya otoyolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasının nedeni sağanak yağış olarak açıklandı. İki kamyonet ve bir otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda2 vatandaş hayatını kaybederken 3 vatandaş ise yaralandı.

Araçlara sıkışan yaralılar için İtfaiye ve 122 ekipleri canla başla çalışırken yaralıların en yakında bulunan hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlike durumunun olmadığı belirtildi.