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Denizli'de zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralıların en yakın hastanelere kaldırılırken kazanın nedeni olarak sağanak yağış gösterildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:31
Denizli'de zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 2 kişinin vefat ettiği belirtilirken 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.


Denizli – Antalya otoyolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasının nedeni sağanak yağış olarak açıklandı. İki kamyonet ve bir otomobilin çarpıştığı kaza sonucunda2 vatandaş hayatını kaybederken 3 vatandaş ise yaralandı.

Araçlara sıkışan yaralılar için İtfaiye ve 122 ekipleri canla başla çalışırken yaralıların en yakında bulunan hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlike durumunun olmadığı belirtildi.



Son Güncelleme: 26.08.2020 21:31
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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıDenizli
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