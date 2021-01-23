Denizli'de yüksek gerilim direğine ikinci kez tırmanan kişi elektrik akımına kapıldı

Geçen ay Denizli’de alkollü araba kullanması nedeni ile trafik cezası alan ve trafik cezasının ardından boş bir alanda bulunan yüksek gerilim direğine yarı çıplak şekilde tırmanan ve müzakereci polislerin iknaları sonucunda ikna edilen kişi aynı yere tekrar tırmandı, 44 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Denizli’de daha önce trafik cezası alması nedeni ile yüksek gerilim hattına tırmanan kişi polisin ikna çalışmaları sonucunda ikna edilerek indirilmişti. Yeniden aynı yere tırmanan 44 yaşındaki Mehmet Taşkın’ı polis ekipleri aşağıya inmeye ikna etmeye çalışırken Taşkın, elektrik akımına kapıldı.

Elektrik çarpmasının ardından aşağı düşen Mehmet Taşkın, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kişi hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.