Denizli’de vahşet! Yavru domuzu köpek sürüsüne parçalattı

Denizli Budan’da gerçekleşen olayda Kurudere ile Kaçıkçı mahallesi kara yolunda 4 Ocak günü vahşet yaşandı. 4 kişinin ava çıktığı arazide yaban domuzu yavrusuna rastlayan cani avcılar tüfekle yavruyu öldürdükten sonra arka ayaklarını bağlayarak 10 köpeğin önüne attılar. 4 avcılardan biri yaşanan vahşetin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı.





Görüntülerin paylaşılması ardından sosyal medyada yankı uyandıran video DenizliMüdürü olaya el attı. Görüntüde kimlikleri belirlenen 4 kişiye 4915 sayılı kanun ile Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 4 bin 132’şer lira para cezası kesildi. Avcıların içlerinden bir şahısa ise hayvana eziyet ve işkence yapmasından ötürü 1033 lira para cezası verildi.