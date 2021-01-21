İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak geldi!
Son Dakika
Türkiye temsilcisi atamayan Twitter'a yasak...
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde aşı uygulaması başladı
Son Dakika
Aşılamada 2.adım! Huzurevleri ve bakımevlerinde...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...

Denizli’de vahşet! Yavru domuzu köpek sürüsüne parçalattı

Denizli Budan ilçesinde 4 avcı, tüfekle öldürdüğü yavru domuzu köpek sürüsünün önüne atarak parçalattı. Olay esnasında video çeken şahıslar sosyal medyada paylaştı. Tespit edilen 4 avcı toplam 17 bin 561 lira ceza kesildi.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:04
Denizli’de vahşet! Yavru domuzu köpek sürüsüne parçalattı
Takip Et:

Denizli Budan’da gerçekleşen olayda Kurudere ile Kaçıkçı mahallesi kara yolunda 4 Ocak günü vahşet yaşandı. 4 kişinin ava çıktığı arazide yaban domuzu yavrusuna rastlayan cani avcılar tüfekle yavruyu öldürdükten sonra arka ayaklarını bağlayarak 10 köpeğin önüne attılar.  4 avcılardan biri yaşanan vahşetin videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. 

Görüntülerin paylaşılması ardından sosyal medyada yankı uyandıran video Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü olaya el attı.  Görüntüde kimlikleri belirlenen 4 kişiye 4915 sayılı kanun ile Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 4 bin 132’şer lira para cezası kesildi. Avcıların içlerinden bir şahısa ise hayvana eziyet ve işkence yapmasından ötürü 1033 lira para cezası verildi.



Son Güncelleme: 21.01.2021 17:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenizliDoğa Koruma Ve Milli ParklarYavru Domuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa'da kaçak define aramasında patlama meydana geldi
Manisa'da kaçak define aramasında patlama meydana geldi
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Edirne’ye gelen su maymunları! Su taşkını Bulgaristan’dan getirdi
Edirne’ye gelen su maymunları! Su taşkını Bulgaristan’dan getirdi
Güvenilir sandıkları kuyumcu dolandırıcı çıktı! 30 yıldır adını bile yanlış biliyorlarmış!
Güvenilir sandıkları kuyumcu dolandırıcı çıktı! 30 yıldır adını bile yanlış biliyorlarmış!
Kızılırmak'ta kaçak balık tuttuğu tespit edilen 2 kişi yakalandı
Kızılırmak'ta kaçak balık tuttuğu tespit edilen 2 kişi yakalandı
Ankara’da işitme engellilere destek! Toplu taşıma araçlarında işaret dili eğitimi
Ankara’da işitme engellilere destek! Toplu taşıma araçlarında işaret dili eğitimi

Popüler Haberler

BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt inceleme ve kullanıcı yorumları
E-Devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? 2021 İşsizlik maaşı nasıl alınır?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı kullanıcı yorumları
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 21 Ocak 2021 Perşembe
Whatsapp benzeri programlar 2021
Bebeğin göz rengi ne zaman oluşur? Bebeğin göz rengini ne belirler?
21 Ocak 2021 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
A101 Marketde satılan Huawei Y5 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Liseli öğrenciler nasıl para kazanır? İşte Liseli öğrencilerin para kazanma yöntemleri
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun'un yer aldığı diziler
BluTV 2021 yılbaşı programında neler var?
Beko TV Netflix uygulaması nasıl indirilir? Beko Tv APK yükleme işlemleri
Fakir ailelere Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar
Belalı Tanık filminin konusu nedir? Belalı Tanık filmi oyuncuları kimler?
Zemheri dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
2020 yılı İMDB puanı en yüksek 19 film! Filmlerin konuları ve izlenme oranları!
Facebook’ta nasıl işe girilir? 2021 Facebook işe girme şartları, çalışan hakları ve maaşları ne kadar?
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır, nasıl ayırt edilir? Bilet alırken nelere dikkat etmeli?
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
Gizli numaradan arayan kim? Gizli numaradan arayan nasıl bulunur?
Ölüm izninden kimler kaç gün yararlanabilir? 2021 Ölüm izni kimlere verilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.