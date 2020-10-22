Denizli'de toplu alanlarda sokakta sigara içmek yasaklandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi artan korona-virüs salgını vakaları karşısında yeni önlemler almaya başladı. Yayınladığı yeni genelgede alınan yeni kararlar sonucunda önceden yapılan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanında özel bankalarda da girişlerde HES sorgulaması yapılacak.

Alınan tedbirlerden biride il genelinde tüm işletmelerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak. Bu sorgulamada Hayat Eve Sığar (HES) kullanılabilecek. Yapılan bu işlemle birlikte riskli ve temaslı kişilerin işletmelere girişleri engellenebilecek.

HES sorgulaması sonucunda riskli olarak yakalanan kişiler hemen 112 acil sağlık maskesiz aranarak karantina altına alınmaları sağlanacak

Maske kullanımı arttırmak amacıyla da vatandaşların yoğun olarak meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

Havaların soğuması ile birlikte işletmelerin havalandırma sistemlerinin de kontrol edilmesi sağlanacak.