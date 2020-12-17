Denizli'de şoförü olmayan otobüs önüne gelen araçları biçti!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece saatlerinde neredeyse faciadan dönüldü. İlçeye bağlı Necip Ali Caddesinde meydana gelen olayda, park halinde duran bir otobüsün freni boşaldı ve ilerlemeye başladı. Yaklaşık 1 kilometre kadar ilerleyen otobüs yol üzerinde bulunan araçlara çarpmaya başladı.

Trafik lambasının direğine çarparak duran otobüs çarptığı 5 aracıya çevirirken şoförsüz olarak ilerleyen otobüsün park halinde duran bir kamyoneti bir süre sürükledikten sonra savurduğu anlarda güvenlik kameralarına görüntülerine yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri hasar görmüş araçların sahiplerini arayarak durumu bildirirken araçlarının yanına gelen sahipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yollarda kimse olmaması olası bir faciayı önlediği belirtilirken maddi hasarın yüksek olduğu kaza ile ilgili polis geniş çapta bir soruşturma başlattı.