Denizli’de Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın!

19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:19
Denizli
’de yer alan Organize Sanayi Bölgesi
üzerinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın
paniğe neden oldu. İplik fabrikasının deposunda meydana gelen yangın, o sırada çevrede bulunan 4 işçinin dumandan etkilenmesine sebep oldu. Dumandan etkilenen işçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 18 personelin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 13:00 civarı başlayan yangının soğutma çalışmaları hala devam etmekte. Binada büyük ölçüde bir maddi zararın meydana geldiği dile getirildi.
Son Güncelleme: 19.05.2021 17:19
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