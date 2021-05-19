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Denizli’de Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın!

Denizli’de bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde iplik fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın sırasında 4 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:19
Denizli’de Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın!
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Denizli’de yer alan Organize Sanayi Bölgesi üzerinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İplik fabrikasının deposunda meydana gelen yangın, o sırada çevrede bulunan 4 işçinin dumandan etkilenmesine sebep oldu. Dumandan etkilenen işçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 18 personelin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 13:00 civarı başlayan yangının soğutma çalışmaları hala devam etmekte. Binada büyük ölçüde bir maddi zararın meydana geldiği dile getirildi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 17:19
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DenizliOrganize Sanayi BölgesiYangınIplik Fabrikasında Yangın
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