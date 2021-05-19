Denizli’de Organize Sanayi Bölgesi’nde yangın!

’de yer alanüzerinde bir iplik fabrikasında çıkanpaniğe neden oldu. İplik fabrikasının deposunda meydana gelen yangın, o sırada çevrede bulunan 4 işçinin dumandan etkilenmesine sebep oldu. Dumandan etkilenen işçiler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 6 itfaiye aracı ve 18 personelin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. 13:00 civarı başlayan yangının soğutma çalışmaları hala devam etmekte. Binada büyük ölçüde bir maddi zararın meydana geldiği dile getirildi.