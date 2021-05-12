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Denizli’de ‘kocanı gözaltına aldık’ diyerek yaşlı kadını dolandırdılar!

Son dakika haberine göre Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Meryem Akça, dolandırıcıların ağına takıldı. Telefon dolandırıcılığına maruz kalan yaşlı kadın eşinin bir soygunda gözaltına alındığını iddiasına inandı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 22:04
Denizli’de ‘kocanı gözaltına aldık’ diyerek yaşlı kadını dolandırdılar!
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Türkiye’de son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığı gündemde yer alırken bir yenisi Denizli ilinden eklendi. Pamukkale’de yaşayan 67 yaşındaki Meryem Akça, telefon dolandırıcıların kurbanı oldu.

Geçimini yıllarca apartman görevlisi olarak yapan Akça 100 bin TL değerindeki altın ve paralarını dolandırıcılara kaptırdı. Yıllarca paralarını çorabının içerisinde saklayan yaşlı kadın 3 Mayıs tarihinde çalan bir telefon sonucunda dolandırıcıların ağına takıldı.

Dolandırıcılar kocası Ahmet Akça’nın gözaltında olduğunu söyledi.  Evinde arama yapacaklarını ve paranın olup olmadığını sordu. Kocasının gözaltında olduğunu duyan yaşlı kadın korkarak tüm birikimini dolandırıcılara verdi.

Kocası camiden dönünce gerçek ortaya çıktı!

Dolandırıldığını eşi Ahmet Akça camiden dönmesi ile anladı. Eşine ‘seni gözaltına almadılar mı?’ sorusu üzerine ‘hayır’ cevabı alan 67 yaşında Meryem Akça dolandırıldığını anladı. Polisi arayarak mağduriyetini dile getiren kadın polis ekiplerini harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarına takılan dolandırıcılar H.İ (35) A.A ve E.K gözaltına alındı.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 22:04
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Anahtar Kelimeler:
DolandırıcıDenizliPamukkaleTelefon
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