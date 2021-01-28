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Denizli'de kar yağışı etkili oluyor!

Denizli'de etkisini akşam saatlerinde göstermeye başlayan kar yağışı ili olumsuz etkiliyor. Yolların kayganlaşacağı ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarıları yapılırken belediye ekipleri kar küreme ve yol tuzlama işlemlerine başladığını duyurdu.

28 Ocak 2021 Perşembe 02:40
Denizli'de kar yağışı etkili oluyor!
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Kış etkilerini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de açıklamalarına devam ediyor. Son yapılan açıklamalarda Denizli’de kar yağışı beklendiği belirtilirken beklenen karın il genelinde etkili olduğu açıklandı.

Denizli’nin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı bölgeyi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin genelinde hayatı olumsuz etkilerken aynı zamanda Antalya ve Muğla bandı üzerinde ki yollarda cankurtaran ekiplerine görev verildi.

Belediye, valilik ve Meteoroloji tarafından vatandaşlara yollarda dikkatli olmaları gerektiği ve kar lastiklerini bir an önce kullanmaya başlamaları gerektiği uyarıları yapılırken belediyede tuzlama ve kar küreme işlemleri için hazır olduğunu açıkladı.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 02:40
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DenizliKar YağışıOlumsuzEtki
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