Denizli'de kar yağışı etkili oluyor!

Kış etkilerini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de açıklamalarına devam ediyor. Son yapılan açıklamalarda Denizli’de kar yağışı beklendiği belirtilirken beklenen karın il genelinde etkili olduğu açıklandı.
Belediye, valilik ve Meteoroloji tarafından vatandaşlara yollarda dikkatli olmaları gerektiği ve kar lastiklerini bir an önce kullanmaya başlamaları gerektiği uyarıları yapılırken belediyede tuzlama ve kar küreme işlemleri için hazır olduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 28.01.2021 02:40