Denizli'de kar yağışı etkili oluyor!

Kış etkilerini göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de açıklamalarına devam ediyor. Son yapılan açıklamalarda Denizli’de kar yağışı beklendiği belirtilirken beklenen karın il genelinde etkili olduğu açıklandı.

Denizli’nin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı bölgeyietkilemeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin genelinde hayatı olumsuz etkilerken aynı zamanda Antalya ve Muğla bandı üzerinde ki yollarda cankurtaran ekiplerine görev verildi.

Belediye, valilik ve Meteoroloji tarafından vatandaşlara yollarda dikkatli olmaları gerektiği ve kar lastiklerini bir an önce kullanmaya başlamaları gerektiği uyarıları yapılırken belediyede tuzlama ve kar küreme işlemleri için hazır olduğunu açıkladı.