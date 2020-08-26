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Denizli'de kamyonetin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi can verdi

Denizli'de meydana gelen 2 aracın hurdaya döndüğü bir kamyonetin ise ikiye bölündüğü kazada 2 kişi feci şekilde can verirken 3 kişi hayatını kaybetti.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:50
Denizli'de kamyonetin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi can verdi
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2 kişinin can verdiği 3 kişinin ise yaralandığı feci trafik kazası Denizli'de meydana geldi.

Bekir Ateş isimli vatandaşın sürücüsü olduğu kamyonet seyir halindeyken , karayolunda karşı şeritten gelen ve sürücünün yusuf Çimen olduğu araç ve başka bir kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlar karayolunda metrelerce sürüklendi ve kamyonetlerden birisi ikiye bölündü.


Kazayı gören vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine çok sayıda polis, kaza ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini , otomobildeki 3 kişinin ise yaralandığını tespit etti.

Kazada yaralanan kişiler ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırılırken hayatını kaybeden sürücülerin ise cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak incelemesini sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 26.08.2020 22:50
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DenizliKaza Haberi
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