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Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile kaçakçılık yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin uzun süredir takipte olduğu 3 kişiye düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildiği belirtildi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 23:33
Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kaçakçılıkla mücadele kapsamında uzun zamandır takip edilen 3 kişi yapılan operasyon ile göz altına alındı.

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Şehirde kaçakçılığın önlenmesi için aktif olarak çalışan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü uzun süredir takip ettiği 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tütün mamulleri ele geçirildi.

Borçlunun borcunu ödemekle mükellef olduğu borcu ödemeyen ve hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, haberleşme kanununa muhalefet olmakla suçlanan 1 kişi ve kaçakçılıkla mücadele kanunu gereği şüpheli olan 1 kişi tutuklandı. Toplamda yapılan 3 tutuklama sonucunda kişiler adliye kararı ile tutuklandı ceza evine gönderildi.

Yapılan operasyon ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 19 adette fişek ele geçirildi.



Son Güncelleme: 14.09.2020 23:33
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Anahtar Kelimeler:
DenizliKaçakçılık Operasyonu
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