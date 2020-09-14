Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kaçakçılıkla mücadele kapsamında uzun zamandır takip edilen 3 kişi yapılan operasyon ile göz altına alındı.

Şehirde kaçakçılığın önlenmesi için aktif olarak çalışan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü uzun süredir takip ettiği 3 şüpheliye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alınırken çok sayıda tütün mamulleri ele geçirildi.

Borçlunun borcunu ödemekle mükellef olduğu borcu ödemeyen ve hakkında 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi, haberleşme kanununa muhalefet olmakla suçlanan 1 kişi ve kaçakçılıkla mücadele kanunu gereği şüpheli olan 1 kişi tutuklandı. Toplamda yapılan 3 tutuklama sonucunda kişiler adliye kararı ile tutuklandı ceza evine gönderildi.

Yapılan operasyon ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 19 adette fişek ele geçirildi.