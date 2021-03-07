Denizli'de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü 6 gözaltı!

ilindeilçesinde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda yaralanan 1 kişi sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi. Yaşanan silahlı kavga olayı Merkezefendi ilçesi Yeni Mahallesinde yaşandı. Daha önceden aralarında husumeti bulunan 2 grup petrol istasyonunda karşı karşıya geldiklerinde aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki tarafta silahlarını çekerek birbirlerine ateş etti. Yaşanan çatışmada 1 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişiyi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.da ağır yaralanan Mustafa D. İsimli vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken olaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yaşanan silahlı kavga olayıyla ilgili çalışmaların devam ettiği aktarıldı.