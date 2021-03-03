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Denizli’de FETÖ çalışanlarına baskın! 6 zanlı tutuklandı

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yeniden yapılanması hakkında faaliyet çalışmalarında bulunan ve örgüt için para toplayan 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.

03 Mart 2021 Çarşamba 15:06
Denizli’de FETÖ çalışanlarına baskın! 6 zanlı tutuklandı
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’de çalışan kişilere yardım eden, yer sağlayan ve FETÖ adına para toplayan çalışma örgülerine yardım yapmak isteyen şüphelileri belirledi. 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen şube ekipleri baskın yapılan evlerde çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirdi. Örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere hazırlanan 7 bin 500 lirayı ele geçiren polis ekipleri operasyonda 8 zanlıyı yakaladı.

‘Terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.  Diğer 2 şüpheli için adli kontrol kararı alındı.

Denizli’de kısa zaman öncesinde düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ByLock kullanıcısı firari eski öğretmen de yakalandı.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:06
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Anahtar Kelimeler:
DenizliFETÖörgüt
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