Denizli'de eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen kişi intihara kalkıştı

Denizli'de eşinin kendisine boşanma davası açtığını öğrenen şahıs intihar etmeye çalıştı. Babası tarafından bulunan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde eşinin boşanma davası açtığını duyan Soner C. isimli vatandaş, ailesine intihar edeceğini mesaj atarak bölgede bulunan ormanlık bir alana gitti. Ailesi tarafından aranmaya başlanan adam ihbar üzerine arama kurtarma ekipleri ve emniyet ile her yerde arandı. Arama çalışmaları sırasında Soner C.'nin babası Ali İhsan C. yerde baygın şekilde yatan oğlunu buldu.

Baba Ali İhsan C. oğlunu yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulduğunu ve öldü sandığını kaldırmaya çalışırken uyandığını ve eğer bulmasalardı donarak ölebileceğini açıkladı. Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adam tedavi altına alındı.