Denizli'de dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yaptığı kaza sonrasında yakalandı!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini plakası olmayan bir motosiklet çekti. Motosiklet sürücüne dur ihtarı sonrasında kaçmaya çalışınca polisle arasında kovalamaca başladı.

Denizli’de polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs sokak arasında otomobile çarparak yere düştü. Polis ekipleri kısa sürede etrafını sararak gözaltına alırken şahısın kameramanlara ‘Çekme dayı’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

2 araçta maddi hasar oluştu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gece saat 00:30 civarında gerçekleşen olayda Akkonak mahallesi Yeşilköy Caddesinde devriye gezen polis ekipleri plakası olmayan birne dur ihtarında bulundu. Uyarıları dinlemeyerek kaçmaya çalışan sürücü K.S. sokak arasında motosikletin hakimiyetini kaybederek karşı sokaktan gelen A.B. isimli kadının 07 EGL 63 plakalı aracına çarptı. Çarpma etkisi ile yere düşen K.S.’nin polisler kısa sürede etrafını sararak ekip aracına bindirdi. Ekip aracına giderken ‘neden kaçıyordun?’ sorusu soran gazeteciye, ‘Benim kaçmam seni neden alakadar ediyor? Dayı çekme, kapat şunu’ demesi dikkat çekti.

İfadesi alınmak üzere karakola gönderilen motosiklet sürücüsü K.S. kaçmaya çalışırken 2 araca hasar verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler ile birlikte hasarlı araçlar yol kenarına alınırken trafik kısa süre sonra tekrar kullanıma açıldı.