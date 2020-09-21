Denizli'de dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü yaptığı kaza sonrasında yakalandı!

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini plakası olmayan bir motosiklet çekti. Motosiklet sürücüne dur ihtarı sonrasında kaçmaya çalışınca polisle arasında kovalamaca başladı.
Denizli’de polisin dur uyarısına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs sokak arasında otomobile çarparak yere düştü. Polis ekipleri kısa sürede etrafını sararak gözaltına alırken şahısın kameramanlara ‘Çekme dayı’ demesi dikkatlerden kaçmadı.
2 araçta maddi hasar oluştu
İfadesi alınmak üzere karakola gönderilen motosiklet sürücüsü K.S. kaçmaya çalışırken 2 araca hasar verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler ile birlikte hasarlı araçlar yol kenarına alınırken trafik kısa süre sonra tekrar kullanıma açıldı.