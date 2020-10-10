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Denizli'de çıkan arazi kavgasında 1 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı!

Denizli'nin Baklan ilçesinde çıkan arazi tartışması yerini kısa sürede tüfekli kavgaya bıraktı. Tüfekli kavgada iki aile birbirine ateş ederken 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 22:53
Denizli'de çıkan arazi kavgasında 1 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı!
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Ülkemizde her yıl arazi kavgası nedeni ile pek çok kişi hayatını kaybetmektedir. Son olarak alınan haberlere göre Denizli’de çıkan arazı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin yaralandığı açıklandı.


Arazi kavgası Denizli’nin Baklan ilçesine bağlı Hadım Mahallesinde gerçekleşti. Tartışma arazisini düzenlemek isteyen kişinin yanda ki araziye girdiği ve ihlal etmesi iddiası üzerine yaşandı. Tartışma kısa sürede tartışma tüfekli kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 aileden pek çok kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 22:53
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Anahtar Kelimeler:
DenizliArazi Kavgası1 ölü2 Yaralı
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