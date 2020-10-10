Denizli'de çıkan arazi kavgasında 1 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı!

Ülkemizde her yıl arazi kavgası nedeni ile pek çok kişi hayatını kaybetmektedir. Son olarak alınan haberlere göre Denizli’de çıkan arazı kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Arazi kavgası Denizli’nin Baklan ilçesine bağlı Hadım Mahallesinde gerçekleşti. Tartışma arazisini düzenlemek isteyen kişinin yanda ki araziye girdiği ve ihlal etmesi iddiası üzerine yaşandı. Tartışma kısa sürede tartışma tüfekli kavgaya dönüştü. Çıkan tartışmada tüfekle vurulan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatılırken 2 aileden pek çok kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.