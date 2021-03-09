Denizli'de bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Eyüplü Mahallesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen yangın kısa süre içerisinde ekiplere bildirildi.

Fabrikadaki vatandaşlar yangınla birlikte tahliye edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saat boyunda yangına müdahale etti. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı ve fabrika etrafına giriş çıkışlar kapatıldı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı bir patlama yaşamadan yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Öte yandan yangının ardından fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.