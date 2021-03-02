Denizli Milletvekili Sancar’a şantaj yapan 3 zanlı yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Sancar’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kendisini görüntüleyen kişileri şikâyet etti. Polis ekipleri 3 zanlıyı bularak haklarında yakalama kararı çıkartmasının ardından Milletvekili Haşim Teoman’ın görüntülerini çeken zanlılar gözaltına alındı.

Milletvekili Sancar, 28 Şubat tarihinde resmi sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.