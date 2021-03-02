Denizli Milletvekili Sancar’a şantaj yapan 3 zanlı yakalandı!
CHP’den kısa zaman önce istifa eden Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar’a şantaj yapan 3 kişi gözaltına alındı.
02 Mart 2021 Salı 18:59
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHPMilletvekili Sancar’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kendisini görüntüleyen kişileri şikâyet etti. Polis ekipleri 3 zanlıyı bularak haklarında yakalama kararı çıkartmasının ardından Milletvekili Haşim Teoman’ın görüntülerini çeken zanlılar gözaltına alındı.
Milletvekili Sancar, 28 Şubat tarihinde resmi sosyal medya hesabından CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı.
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