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Denizlerde ve falezlerde 19 Mayıs adına dev Türk Bayrakları dalgalandı

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adına denizler dev Türk Bayraklarıyla süslendi. Bayraklar denizlerde dalgalandı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23
Denizlerde ve falezlerde 19 Mayıs adına dev Türk Bayrakları dalgalandı
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Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Tarihi Kaleiçi çevresinde başlayan 19 Mayıs kutlamalarında Akdeniz Yelken Kulübü üyesi olan gençler, getirdikleri yelkenler, jet sikiler ve Türk Bayraklarıyla beraber denizleri süslediler. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polislerinin de eşlik ettiği Akdeniz Yelken Kulübü üyeleri, düzenledikleri gösterilerle beraber halkın yüzünü güldürdü.

Kaleiçi’nden başlayarak Konyaaltı Sahili’ne kadar düzenlenen gösteriler sırasında Türk bayrakları dalgalandı. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte devasa bir Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açıldı. Etkinliği izleyen vatandaşlar adeta büyülendi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 16:23
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Antalya19 Mayıs Kutlamaları19 Mayıs Atatürk’ü AnmaGençlik Ve Spor BayramıTürk BayrağıAkdeniz Yelken KulübüAkdeniz Üniversitesi
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