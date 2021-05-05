Denize üşen terlikleri alırken boğuldu

2 Mayıs'ta yaşanan olayda öğle saatleri sıralarında Kadıköy Moda sahilinde Azerbaycan uyruklu Bayram Mammadov'un terlikleri denize düştü.

Yüzme bilmmemesine rağmen terliklerini almak için suya atlayan Mammadov, bür süre boyunca denizde çırpındı, genç akıntıyla beraber gözden kayboldu.

İhbarı alan Sahil Güvenlik görevlileri olay yerine sevk edildi. Suda arama çalışmaları devam ederken Bayram Mammadov'un cansız bedeni Haydarpaşa Tren Garı açıklarında bulundu.

Diğer yandan Azerbaycanlı gencin ölümünün 2 gün sonrasında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, arkadaşının 2 gündür kayıp olduğunu bildirdi. Daha sonra polis Mammadov'un fotoğrafını gösterdikten sonra kayıp kişinin Mammadov olduğu anlaşıldı.