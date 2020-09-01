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Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?

Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı? haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 1 Eylül 2020 Salı günü basına aktarılmaya devam ediyor. Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı? haberi güncel ayrıntılarını Eylül 1 Salı günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 11:57
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
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Covid- 19 Denizden Bulaşıyor Mu?

Salgın sonrası insanlar bir süre evlerinden çıkmadı. Ancak yaz sezonunun gelmesi ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte işler değişti. Kendini tatil yerlerine atanlar covid- 19 un denizden bulaşıp bulaşmayacağını merak ediyor. Bu konu ile ilgili pek çok profesör açıklama yaptı. Bu kişilerden biri de Prof. Dr. İlhami Çelik oldu. Çelik, tatilde deniz kıyısındayken bazı önlemler alınması gerektiğinden bahsetti.


Denizden bulaştığına dair henüz bir kanıt olmadığını dile getiren Prof. Dr. İlhami Çelik, denizden gelebilecek birçok bakterinin olduğunu ve deniz suyunun temizliğine bakılması gerektiğini söyledi. Deniz ile ilgili bir kanıt olmadığını vurgulayan Çelik, havuz suyunda klorlama sürecinin önem arz ettiğini belirtti.

Ne klor varsa o kadar iyi olduğunu ve virüsün klor nedeniyle yaşayamayacağını söyledi. Ancak havuzda insanlar birbirlerinden uzak durmaz ve tükürüklerini bir şekilde yutarsa bu durum felaketlere yol açabilir. Mesafe kuralı havuzlarda da geçerlidir. Denizde bu riskin olmadığını belirten Prof. Dr. İlhami Çelik, plajda insanların birbirlerinden uzak şekilde yatması gerektiğini belirtti. Otellerin sıkı önlem aldığını ve herkes kurallara uyarsa sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.



Son Güncelleme: 01.09.2020 11:57
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