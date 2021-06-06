Deniz salyası nedir? Müsilajda son durum

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, tehlike saçmaya devam ediyor. Marmara Denizinin tamamını kaplayan bu görüntü balıkçıları zor duruma sokarken denizde bulunan canlıların yaşamını tehdit ediyor. Denizlerin sıcak olması, denizin durgun olması ve plastik atıkların çoğalması nedeniyle oluşan deniz salyaları belediyeleri harekete geçirdi.

Müsilaj nedir?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

Marmara’da görülen deniz salyaları Ege ve Karadeniz denizinde de kendini yavaş yavaş gösterirken belediye denizin sürekli temizlenmesi için faaliyetlerine devam ediyor.



