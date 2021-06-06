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Deniz salyası nedir? Müsilajda son durum

Marmara Denizi’nde kendini gösteren deniz salyası, deniz sıcaklığının yüksek olması ve denizin durgun olması nedeniyle müsilaj oranı artmaya devam ediyor. Balıkçıların avlanmasını ve denizde bulunan çeşitliliğin azalmasına sebep olan müsilajın son durumu merak ediliyor. İşte Marmara Denizi’nde görülen müsilajın son durumu

06 Haziran 2021 Pazar 09:17
Deniz salyası nedir? Müsilajda son durum
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Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, tehlike saçmaya devam ediyor. Marmara Denizinin tamamını kaplayan bu görüntü balıkçıları zor duruma sokarken denizde bulunan canlıların yaşamını tehdit ediyor.  Denizlerin sıcak olması, denizin durgun olması ve plastik atıkların çoğalması nedeniyle oluşan deniz salyaları belediyeleri harekete geçirdi.

Müsilaj nedir?

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapı.

Marmara’da görülen deniz salyaları Ege ve Karadeniz denizinde de kendini yavaş yavaş gösterirken belediye denizin sürekli temizlenmesi için faaliyetlerine devam ediyor.


Son Güncelleme: 06.06.2021 09:17
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Anahtar Kelimeler:
Deniz SalyasıMüsilajMarmara Denizi
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