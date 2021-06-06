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Deniz salyası nasıl oluştu, ilk kez nerede görüldü

Marmara Denizi’nin birçok yerinde görüntülenen deniz salyasının nasıl oluştuğu, ilk kez nerede görüldüğü soruları insanlar tarafından merak ediliyor. İşte merak edilenler…

06 Haziran 2021 Pazar 15:58
Deniz salyası nasıl oluştu, ilk kez nerede görüldü
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Birkaç haftadır İstanbul başta olmak üzere Marmara Denizi’nin çeşitli yerlerinde görülen deniz salyası konusu bir anda ülkedeki en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmişti. Haliyle insanlar da deniz salyası hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

İtalya’da 2009’da deniz bilimcilerin yayınlamış olduğu akademik makalede deniz salyasına da değiniliyor. Çalışmada yaklaşık 200 yıldır Adriyatik Denizi’nin çeşitli bölgelerinde zaman zaman ortaya çıkan deniz salyasının Tiren, Marmara ve Ege denizine de sıçradığı ifade edildi. Deniz salyalarının ömrünün yaklaşık 2-3 ay arasında olduğu bildirildi.

Deniz salyası, iklim değişiminin ve su yüzeyinin ısınması sonucunda ortaya çıkan bir olaydır. Okyanusun derinliklerindeki ölü hayvan ve bitki kalıntılarının bu maddeyi ortaya çıkardığı düşünülüyordu. Ancak asıl etmen durumun endüstriyel ve inşaat atıklarının bilinçsizce denize atılmasından dolayı olduğu anlaşıldı. Uzmanlara göre deniz salyasının son 30 yılda ortaya sıklığı çoğaldı ve önlemlerin alınmaması halinde canlı hayatına ve küresel ekosisteme ciddi zararlar verebilir.


Son Güncelleme: 06.06.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
Deniz SalyasıMarmara Denizi
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