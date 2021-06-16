İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Deniz salyası bahanesi ile fabrikalara çökme planı uygulandı!

Son dakika haberine göre Bandırma Gübre Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı, son dönemlerde gündemde yer eden müsilaj sorunu hakkında konuştu. Başkan Kemal Gencer, fabrikalarının denizi veya atmosferi kirletmediğini belirtti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:33
Deniz salyası bahanesi ile fabrikalara çökme planı uygulandı!
Takip Et:

Gündemden düşmeyen müsilaj sorunu Marmara Denizi’nde tehlikeli olarak çoğalmaya devam ederken insan sağlını ve denizde bulunan canlıların yaşamını etkileyen salyalar için çalışmalar başlatıldı. Çevre Bakanlığı Marmara Denizi’nin birçok tarafına yayılan salyaları engellemek adına fabrikaların denizi kirlettiği gerekçesi ile 50 gün içinde faaliyetlerini durdurması için Bandırma Gübre Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gencer ile iletişime geçildi.

Gencer konu hakkında açıklamada bulundu. Denizi veya atmosferi kirletmediğini söyleyen Başkan, 7 tesisi bulunduğunu sadece bir fabrikanın yan ürün olarak alçı açığa çıktığını açıkladı.

Fas’taki fabrikalar atıklarını okyanusa döktüğünü söylerken çalışmalarında atmosfere veya denize zehir vermediklerini açıkladı.

Günde 1650 ton kapasite ile en büyük tesis olduğunu açıklayan Gencer, dünyada ise ilk 5 tesisin içinde olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 16.06.2021 10:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Müsilaj SorunuFabrikalarMarmara Denizi Deniz Salyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?

Popüler Haberler

Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Fatmagül Fakı kimdir? Fatmagül Fakı görev aldığı dizi ve programlar
Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran 2021 Perşembe Hangi maç hangi kanalda?
Şeyda Aydın kimdir? Şeyda Aydın kaç yaşında?
Kanal D 17 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
17 Haziran 2021 Perşembe Star TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
17 Haziran 2021 Perşembe günü Show TV yayın akışı
17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
17 Haziran 2021 Perşembe Fox TV yayın akışında ne var?
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal 7 yayın akışı Kanal 7 kanalında bugün neler var?
Sadakatsiz Asya ölecek mi? Cansu Dere yeni sezonda Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakteri kimdir? Pınar Töre'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Milangaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Güncel gümüş fiyatları 17 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Haziran KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Altın ne kadar oldu? 17 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 17 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.