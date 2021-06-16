Deniz salyası bahanesi ile fabrikalara çökme planı uygulandı!

Gündemden düşmeyen müsilaj sorunu Marmara Denizi’nde tehlikeli olarak çoğalmaya devam ederken insan sağlını ve denizde bulunan canlıların yaşamını etkileyen salyalar için çalışmalar başlatıldı. Çevre Bakanlığı Marmara Denizi’nin birçok tarafına yayılan salyaları engellemek adına fabrikaların denizi kirlettiği gerekçesi ile 50 gün içinde faaliyetlerini durdurması için Bandırma Gübre Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gencer ile iletişime geçildi.

Gencer konu hakkında açıklamada bulundu. Denizi veya atmosferi kirletmediğini söyleyen Başkan, 7 tesisi bulunduğunu sadece bir fabrikanın yan ürün olarak alçı açığa çıktığını açıkladı.

Fas’taki fabrikalar atıklarını okyanusa döktüğünü söylerken çalışmalarında atmosfere veya denize zehir vermediklerini açıkladı.

Günde 1650 ton kapasite ile en büyük tesis olduğunu açıklayan Gencer, dünyada ise ilk 5 tesisin içinde olduğunu söyledi.