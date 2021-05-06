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Deniz Gezmiş ne zaman asıldı, hangi iktidar döneminde? Deniz Gezmiş idam oylaması

6 Mayıs 1972 tarihinde siyasi olaylardan dolayı haksız yere suçlanan Deniz Gezmiş için idam kararı verilmişti. Vatandaşlarımız Deniz Gezmiş ne zaman idam edildi, Deniz Gezmiş’in idam kararını hangi hükümet verdi, Deniz Gezmiş idam oylamasında kimler asılsın oyu verdi sorularının yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:08
Deniz Gezmiş ne zaman asıldı, hangi iktidar döneminde? Deniz Gezmiş idam oylaması
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Deniz Gezmiş 27 Şubat 1947 tarihinde Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Sivas’ta liseyi ise İstanbul’da tamamladı. Annesi ve babası öğretmen olarak görev yaptı.

Siyaset dünyasına ilk adımını Türkiye İşçi Partisi’nin ilçe başkanlığına aday olarak attı. Lise yıllarında benimsemeye başladığı solcu görüş nedeniyle eylemlere genç yaşlarında katıldı. 1966’da temizlik işçileri ile beraber Türk-iş’e karşı eylem düzenlediği için polis tarafından gözaltına alındı. Üniversite çağında olduğu 1967, 1968 yıllarında çeşitli eylemler yüzünden yine gözaltına aldı.

Yıllarca süren protesto ve gözaltı süreçlerinin ardından 11 Ocak 1971 tarihinde Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun bir üyesi olarak Ankara İş Bankası’nın soygununa katıldı. Bu soygun yüzünden hakkında tutuklama kararı çıkan Deniz Gezmiş arkadaşı Yusuf Arslan ile Sivas’a gitmeye çalışırken 16 Kasım 1971’de yakalandı.

Sıkıyönetim Mahkemesi 16 Temmuz 1971’den 9 Ekim 1971’e kadar Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığında Deniz Gezmiş için toplandı, 9 Ekim’de Türk Ceza Kanunu’nun 146. Maddesini ihlal etmesi nedeniyle Gezmiş mahkeme tarafından idama mahkum edildi. 24 Nisan 1972’de Adalet Partisi’nin iktidar olduğu TBMM’de toplanan 450 üyenin idam kararını oyladığı davada 273 kişi idam kararına evet derken 48 kişi bu karar için hayır oyunu kullandı. Bunun sonucunda idamı kesinleşen Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Deniz Gezmiş 6 Mayıs 1972’de Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’nde idam edildi.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
Deniz GezmişTBMMTürk Ceza Kanunu
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