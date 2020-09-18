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Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Hande Ünsal'ın hayatı

Genç şarkıcı Hande Ünsal, annesi Niran Ünsal gibi sanatçı olmayı tercih etmiştir. Genç yaşta evlenen sanatçı, pek çok önemli isimle çalışmıştır.

18 Eylül 2020 Cuma 23:56
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Hande Ünsal'ın hayatı
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İyi Misin, Yorgun Savaşçı, Daha İyi şarkıları ile bilinen Hande Ünsal , bugün Demet ve Alişan’ın Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Hande Ünsal kimdir?


1991 yılında dünyaya gelen Ünsal, Haliç Üniversitesinden mezundur. İlk olarak 2011 yılında Kumar isimli şarkısını çıkaran genç şarkıcı Aydın Kurtoğlu ile Köle şarkısını seslendirmiştir. Niran Ünsal ve Kaan Canbağ’ın kızları olan Ünsal, 21 yaşında dünyaevine girmiştir. Annesi gibi şarkıcı olan Ünsal küçük yaştan beri müzik hayatının içindedir. Ünsal'ı büyüten anneannesi de önemli müzisyenlerdendir.

1.60 boya ve 48 kilo olan Hande Ünsal’ın 6 yıldır annesi ile arası bozuktur. Genç sanatçı aynı zamanda Nida Ünsal’ın yiğenidir.



Son Güncelleme: 18.09.2020 23:56
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HandeünsalNiranünsal
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