Demet Akalın'ın metrobüs paylaşımlarına İBB'den yanıt geldi

Demet Akalın Twitter hesabında “Yorumsuz” açıklaması ile paylaştığı metro fotoğrafına İBB sözcüsü Murat Ongun fotoğrafın Madrid’den olduğunu söyledi.

Demet Akalın, İstanbul’da Nişantaşı metro durağında çekildiğini iddia ederek “Yorumsuz” açıklaması ile paylaşım yapmıştı. Atılan twite İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun karşılık verdi. Yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den, bilginize"

Demet Akalın takipçisinin Nişantaşı’nda ki metroyu sormasının üzerine de şu açıklamayı yaptı:

"Osmanbey durağıymış. Nişantaşı'na giden o durakta iniyormuş. Deha’nın yalancısıyım fotoyu ondan aldım."