Defne Samyeli'den Sedat Peker'e sert sözler

Son dönemlerde çekmiş olduğu videolar dolayısıyla Türkiye gündeminde birinci sıraya oturan organize suç örgütü lideri, gündemden düşmüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı münakaşa nedeniyle YouTube üzerinden videolar çeken ve çok çarpıcı iddialarda bulunan suç örgütü başkanı Sedat Peker, atmış olduğum tweetler dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Sedat Peker son olarak bugün atmış olduğu tweet içerisinde defne hanım ismini kullandı. Bunun üzerine herkes defne olarak nitelendirilen kişinin eski sunucuolduğu iddia edildi.

Atılan tivitin ardından defne Samyeli açıklamalarda bulundu. Defne Samyeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i hedef alarak orada bahsedilen defne hanımın kendisi olmadığını ifade etti. Ayrıca bunun bir kul hakkı olduğunu ifade etti. Bir an önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Yaptığı açıklamalarda çok sert bir dil kullandı.