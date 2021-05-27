İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Defne Samyeli'den Sedat Peker'e sert sözler

Sedat Peker bugün Defne hanım adını kullanarak Twitter hesabından yazı yazdı. Defne olarak nitelendirdiği kişinin Defne Samyeli olduğu iddia edildi. Defne Samyeli yapılan iddialara sert yanıt verdi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:00
Defne Samyeli'den Sedat Peker'e sert sözler
Takip Et:

Son dönemlerde çekmiş olduğu videolar dolayısıyla Türkiye gündeminde birinci sıraya oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, gündemden düşmüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı münakaşa nedeniyle YouTube üzerinden videolar çeken ve çok çarpıcı iddialarda bulunan suç örgütü başkanı Sedat Peker, atmış olduğum tweetler dolayısıyla gündemdeki yerini koruyor. Sedat Peker son olarak bugün atmış olduğu tweet içerisinde defne hanım ismini kullandı. Bunun üzerine herkes defne olarak nitelendirilen kişinin eski sunucu Defne Samyeli olduğu iddia edildi.

Atılan tivitin ardından defne Samyeli açıklamalarda bulundu. Defne Samyeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’i hedef alarak orada bahsedilen defne hanımın kendisi olmadığını ifade etti. Ayrıca bunun bir kul hakkı olduğunu ifade etti. Bir an önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Yaptığı açıklamalarda çok sert bir dil kullandı.


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Defne SamyeliSedat Peker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
Mini infaz paketi ne zaman çıkacak, içeriği nedir? Mini infaz paketinde yer alan başlıklar
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
4. Yargı Paketinde neler var, neleri içerecek? Yeni yargı paketin detayları
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?

Popüler Haberler

TRT Spor canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Mayıs 2021
Anaokulu zorunlu mu oldu? Anaokulları eğitimi ne zaman başlıyor? 2021
Menajerimi Ara 39. Bölüm Fragmanı – 30 Mayıs 2021 Pazar
Kardeşlerim 15. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Bozkır Aslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı yayında! Bozkır Aslanı Celaleddin 2. yeni bölümde neler olacak?
Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesi 2021
Zatürre aşısı koronaya iyi gelir mi?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
On numara 24 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Kefaret Zeki kimdir? Tolga Güleç biyografisi
Çukur 130. bölüm fragman izle - Çukur 31 Mayıs 2021 Pazartesi yeni bölüm fragmanı
Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Uyanış: Büyük Selçuklu 34. Bölüm Fragmanı – 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Masumiyet dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
TV yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Son Yaz 20. bölüm fragmanı yayında! Son Yaz 20. yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.