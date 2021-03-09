Defineciler talan etti! Trabzon’da tepki çeken görüntüler

Trabzon Çömlekçi Mahallesi’nde 2 katlı ev tescillenerek koruma altına alınmıştı. 120 yıllık tarihi ev Trabzon’da definecilerin hedefi oldu. Duvardan delikler açan ve 10 metrelik çukur kazan kişiler evi talan ettiği öğrenildi. Eve gelen sahipler ise evin son hali ile şok yaşadı.





Ev sahiplerinden Mevlüde Eroğlu, bir dönem evi kiraya verdiklerini fakat daha sonra o mahallede kentsel dönüşüm başladığını söyledi. Mahalle boşaltılırken tarihi ev ise tescillenerek koruma altına alındığından bahsetti.

Ev tarihi eserlikten çıktı!

Tarihi ev olduğundan kaynaklı eve çivi bile çakılmaması gerekiyordu. Ev sahiplerinden Mehmet Salih Eroğlu, önceden dışarıda bulunan duvarın yıkılmasından kaynaklı 3 bin TL ceza ödediğini söyledi. 2 katlı ev şu an definecilerin hedefi altında olduğu için kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Ev ise tarihi eser olmaktan çıktı.