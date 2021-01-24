Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 3 balıkçı kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Olumsuz hava şartları Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülke genelinde devam ederken son yapılan açıklamalarda Muğla’nın Datça ilçesinde bir balıkçı teknesinin alabora olduğu belirtildi. 4 kişinin olduğu teknede 3 kişi bulunurken 1 kişi için arama – kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Knidos Antik Kenti civarında bulunan İskandil Bunu bölgesine 4,5 kilometre uzaklıkta alabora olan tekne yöre halkının yaptığı ihbarlar sonucunda öğrenildi. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevke edilirken batan teknede bulunan 4 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarıldı. 1 kişinin kaybolduğu açıklanırken kaybolan kişi için arama – kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Kaybolan vatandaşın kimliği Yankı Kocabaş (36) olarak açıklanırken Kocabaş için sahil güvenlik ekiplerinin ve dalgıçların çalışmaları devam ediyor. Alabora olan tekneden kurtarılan diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.