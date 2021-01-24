Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 3 balıkçı kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Olumsuz hava şartları Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülke genelinde devam ederken son yapılan açıklamalarda Muğla’nın Datça ilçesinde bir balıkçı teknesinin alabora olduğu belirtildi. 4 kişinin olduğu teknede 3 kişi bulunurken 1 kişi için arama – kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Kaybolan vatandaşın kimliği Yankı Kocabaş (36) olarak açıklanırken Kocabaş için sahil güvenlik ekiplerinin ve dalgıçların çalışmaları devam ediyor. Alabora olan tekneden kurtarılan diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Son Güncelleme: 24.01.2021 21:14