Datça'da 210 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Muğla’nın Datça ilçesinde artan kaçak tütün kullanımının önüne geçmek adına polis ekipleri işletmelere yönelik denetimlere başlamıştı.

Datça Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler kapsamında üç işyerinde kaçak tütün ele geçirildi. Emniyetten yapılan açıklamada 210 kilo açık tütün, 15 kaçak parfüm, 88 nargile tütünü, 98 paket sigara kağıdı, 738 makaron, 1 paket TAPDK ibareli bandrol, 221 sigara filtresi ve 15 nargile folyosunun ekipler tarafından ele geçirildiğine yer verildi.

Öte yandan söz konusu 3 iş yeri sahibine hakkında işlem başlatıldığı da bildirildi. Ekipler ilçede yapılan denetimlere devam ederken, kaçakçılık operasyonları kapsamında çalışmalar devam ediyor.