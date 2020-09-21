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Darıca Gençlerbirliği otobüsü kaza yaptı! 5 yaralı

Darıca Gençlerbirliği otobüsü, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kaza yaptı. Yoldan çıkan otobüsteki 5 kulüp personeli tedbiren hastaneye kaldırıldı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:03
Darıca Gençlerbirliği otobüsü kaza yaptı! 5 yaralı
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3. lig 2. Grup’ta mücadele etmekte olan Darıca Gençlerbirliği otobüsü, Çankırı Çerkeş ilçesinde kaza yaptı. Yoldan çıkan otobüsteki 5 kulüp personeli kontrol için hastaneye kaldırıldı.


Öğle saatlerinde Çerkeş ilçesinde yaşanan kazada Gençlerbirliği, Yomraspor deplasmanından 1-1 ayrıldı. Takım uçakla geri dönerken, personelin olduğu otobüs Kocaeli istikametine doğru yola çıktı. İlçede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs yoldan çıkıp yamaca çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 21.09.2020 21:03
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Anahtar Kelimeler:
Darıca GençlerbirliğiSon DakikaFutbol
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