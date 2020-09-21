Darıca Gençlerbirliği otobüsü kaza yaptı! 5 yaralı

3. lig 2. Grup’ta mücadele etmekte olan Darıca Gençlerbirliği otobüsü, Çankırı Çerkeş ilçesinde kaza yaptı. Yoldan çıkan otobüsteki 5 kulüp personeli kontrol için hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde Çerkeş ilçesinde yaşanan kazada Gençlerbirliği, Yomraspor deplasmanından 1-1 ayrıldı. Takım uçakla geri dönerken, personelin olduğu otobüs Kocaeli istikametine doğru yola çıktı. İlçede sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs yoldan çıkıp yamaca çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.