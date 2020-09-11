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Danimarka'nın Stockholm kentinde skandal provokasyon! Kur'an-ı Kerim yaktılar

Stockholm'de Müslümanların yoğunlukta olduğu mahallelerde skandal provokasyonlar düzenlendi. Irkçı parti üyeleri Müslüman mahallelerine yakın noktalarda Kur'an-ı Kerim yaktılar.

11 Eylül 2020 Cuma 11:24
Danimarka'nın Stockholm kentinde skandal provokasyon! Kur'an-ı Kerim yaktılar
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Türk ve Müslümanların yoğunlukta olduğu Stockholm Rinkeby, Fittja, Alby ve Husby mahallelerinde 12 Eylül’den bu yana polislerden Kur’an-ı Kerim yakabilmek için izin isteyen ırkçı parti üyeleri izin çıkmayınca provokasyonu gizlice yaptı.


Sosyal medya üzerinden yayınlanan videolardaki görüntülerde ırkçı parti mensuplarının da bulunduğu araç sabah erken saatlerde Rinkeby mahallesine geldi. Araçtan inen bir kişi ise benzin döktüğü Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi.

3 kişi gözaltına alınmıştı

Geçtiğimiz ay Stram Kurs lideri Rasmus Paludan’a yandaş kişiler polislerin izin vermemesine rağmen Kur’an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirmişti. Polis söz konusu eylemde Kur’an-ı Kerim’i yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 11:24
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StockholmDanimarkaSon Dakika
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