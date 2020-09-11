Danimarka'nın Stockholm kentinde skandal provokasyon! Kur'an-ı Kerim yaktılar

Türk ve Müslümanların yoğunlukta olduğu Stockholm Rinkeby, Fittja, Alby ve Husby mahallelerinde 12 Eylül’den bu yana polislerden Kur’an-ı Kerim yakabilmek için izin isteyen ırkçı parti üyeleri izin çıkmayınca provokasyonu gizlice yaptı.

3 kişi gözaltına alınmıştı

Sosyal medya üzerinden yayınlanan videolardaki görüntülerde ırkçı parti mensuplarının da bulunduğu araç sabah erken saatlerde Rinkeby mahallesine geldi. Araçtan inen bir kişi ise benzin döktüğü Kur’an-ı Kerim’i ateşe verdi.

Geçtiğimiz ay Stram Kurs lideri Rasmus Paludan’a yandaş kişiler polislerin izin vermemesine rağmen Kur’an-ı Kerim yakma eylemi gerçekleştirmişti. Polis söz konusu eylemde Kur’an-ı Kerim’i yakan 3 kişiyi gözaltına almıştı.