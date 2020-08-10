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Damat dehşet saçtı! Kayınpederini sokak ortasında öldürdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olayda sokakta tartıştığı kayınpederini bıçakladı.Kayınpederi hayatını kaybederken cani damat yakalandı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 00:25
Damat dehşet saçtı! Kayınpederini sokak ortasında öldürdü
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Damat kayınpeder tartışması kanlı bitti.

Ankara Gölbaşı ilçesinde yaşayan Kemal A. isimli vatandaş eşi Tuğba A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tuğba A. kendi evini terk ederek baba evine gitti.


Daha sonra Kemal A. kayınpederi ile Kadir Y. ile sokak ortasında karşılaştı ve iki arasında sözlü tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan taraflar arasında arbede çıktı ve damat yanında bıçağını çıkartarak kayınpederin bıçakladı.

Kavgayı gören mahallelinin ihbarları ile olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler bıçaklayanan Kadir Y. isimli vatandaşı yaptıkları ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Hastaneye ulaştırılan talihsiz adam yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ekipler ise zanlı damadı gözlatına alarak karakola götürdü.



Son Güncelleme: 10.08.2020 00:25
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı Cinayet
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