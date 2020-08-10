Damat dehşet saçtı! Kayınpederini sokak ortasında öldürdü

Damat kayınpeder tartışması kanlı bitti.
Ankara Gölbaşı ilçesinde yaşayan Kemal A. isimli vatandaş eşi Tuğba A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tuğba A. kendi evini terk ederek baba evine gitti.
Kavgayı gören mahallelinin ihbarları ile olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler bıçaklayanan Kadir Y. isimli vatandaşı yaptıkları ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Hastaneye ulaştırılan talihsiz adam yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ekipler ise zanlı damadı gözlatına alarak karakola götürdü.
Son Güncelleme: 10.08.2020 00:25