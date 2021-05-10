Dağ çilekleri toplanmaya başladı! Kilosu 200 TL

Ordu ilinin Fatsa ilçesinde dağlardan toplanan çilekler alıcılarına ulaşıyor. Halk arasında ‘yaban çileği’ olarak bilinen dağ çilekleri, zar zor toplanmaya başlanırken vatandaşlar geçim kaynağı olsun diyerek saatlerce dağlarda dağ çileği toplamaya çalışıyor. Görüntüsü ve rengi ile diğer çileklerden ayrılan dağ çileğin kokusu insanları mest ediyor.





Bir kişi sadece dört saatte bir kilogram toplanan çilek, kilosu 150 200 TL arasında satılıyor. Çilekleri toplarken hem dikkatli hem de sabırlı olunması gerekirken çileklerin tadı oldukça lezzetli oluyor. Kokusu her tarafı sararken Sefaköy Mahalle sakinleri çilek reçeli yapmak için dağ çileklerinin çıkmasını beklediğini söyledi. Reçel amaçlı toplandığını ve lezzetinin çok güzel olduğunu söyleyen Ersin Ezgü, özenle ve zahmetle topladıklarını açıkladı.



Mevsimine göre çıkan dağ çilekleri zor şartlar altında toplanırken çileğin görüntüsü herkes tarafından beğeniliyor. Çileklerin kokusunu ve görüntüsünün başka hiçbir yerde olmadığını söyleyen Emrecan Yavan: “Çok fazla kişinin ulaşamadığı alanlarda dağ çilekleri yetişiyor. Harika görünüşü ve lezzeti ile kendisini bizlere toplatıyor. Her yıl bu mevsimlerde fındık bahçelerinde yetişiyor.” ifadelerini kullandı.





Organik olarak sofralara sunulan dağ çilekleri birçok kişi kendi ihtiyacı kadar toplarken bazı vatandaşlar ise ek ücret olarak topluyor. Kilosu 150-200 TL’den satılan dağ çilekleri özenle sahiplerine ulaşıyor.