“Da Vinci of Debt” Dünya’nın en pahalı sanat eseri değeri 470 milyon dolar

Amerika’da uzun süredir tercih edilen bira markası Natural Light’in sanat eseri olarak bilinen Leonardo da Vinci’nin Salvator Mundi (450,3 milyon) tablosunu dahi geride bırakan şaheser sanat eseri, 470 milyon dolar ile satışa sunuldu. Amerika’da Grand Central İstasyonu’nda gösterilen eser 14 metrelik bir yükseklikte bulunuyor. Eserin asıl özelliği ise gerçek kişilerin diplomalarını sergilemiş olması toplam 2 bin 600 diplomanın bulunması herkesin dikkatini çekmiş durumda.

Dünya’nın en pahalı sanat eseri

Bu eserin ana fikrinde Amerika’da dört yıllık üniversite okuyan bir bireyin ortalama maliyeti toplam 180 bin dolar ise bunu sergilenen 2 bin 600 diploma için değeri de 470 milyon dolar elde edildiği söyleniyor. Dünya’nın en pahalı sanat eseri olarak hayata geçen eser şimdiye kadar yapılmış en pahalı eser olarak kabul ediliyor. Marka, bu sanat eserini genellikle tasarım öğrencilerin borç krizi ölçeğini göstermeyi hedeflemekte ayrıca kolej borcu olanlar için bu eseri yarattığı kaotik etkiye dikkat çekmeyi başarmıştır. ABD’de okuyan öğrencilerin kredi borcunun 1,7 trilyon dolara kadar çıktığını ve 2021 yılında rekor seviyeye yükseldiğinden bahsediliyor.



