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D-100 karayolunda baygın halde bulundu

D-100 karayolu, Ayvansaray mevkiinde yoldan geçen sürücüler yol kenarında yatan ve baygın olduğu anlaşılan bir kadını görünce hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri baygın bir halde yatan kadına ilk müdahaleyi yaparak kadın en yakın hastaneye kaldırdı.

27 Eylül 2020 Pazar 15:51
D-100 karayolunda baygın halde bulundu
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Edilinen bilgilere göre, Ayvansaraygüzergahında bulunan bir metrobüs durağı yakınlarında yerde yol kenarında baygın bir şekilde yatan kadını gören yoldan geçen sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Hemen olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yerde baygın halde yatan ve adı bilinmeyen kadına müdahale etti. Polis ekipleri yol kenarını çevirerek yolda yatan kadın için önlem aldı. Olay yerine acil olarak gelen sağlık ekiplerinin yerde yatan kadına ilk müdahaleyi yaparak kadın en yakın çevre hastaneye kaldırıldı.

Öğrenilen bilgilere göre hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumu iyi.

''YOLUN KENARINDA YATIYORDU''

Olaya tanıklık eden sürücü Furkan Toprak yol kenarında yatan bir bayan görünce durduklarını baygın halde ve kötü durumda olan kadın için yardım ekiplerini çağırdıklarını belirtirken kadının beni bırakma diye sayıkladığını söyledi. Kadının eşine ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını ifade ederken üzerimize düşen neyse onu yaptık diye ekledi.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:51
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Anahtar Kelimeler:
AyvansarayBaygın Kadın
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